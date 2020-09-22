Актриса Эмма Стоун тайно вышла замуж и забеременела, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

31-летнюю звезду "Ла-Ла Ленда" и ее 35-летнего возлюбленного, продюсера и режиссера Дэйва Маккери, заметили с одинаковыми золотыми кольцами на руках во время прогулки по Лос-Анджелесу. Кроме того, на артистке был мешковатый комбинезон, под которым можно увидеть слегка округлившийся живот. Ранее дизайнер украшений Това Малибу рассказала о встрече с актрисой и предположила, что Стоун беременна.

В марте сообщалось, что актриса отменила свадьбу из-за эпидемии коронавируса. Дату пришлось перенести из-за введения карантина в Лос-Анджелесе.

Эмма Стоун известна по таким фильмам, как "Ла-Ла Ленд", "Эта дурацкая любовь", "Прислуга", "Бердмэн" и "Отличница легкого поведения". В 2017 году ее признали самый высокооплачиваемой актрисой. За 12 месяцев она заработала 26 миллионов долларов.