Дуэйн Джонсон выломал ворота своего дома

Американский рестлер, актер, музыкант Дуэйн Джонсон рассказал, на что ему пришлось пойти, чтобы вовремя попасть на работу. Из-за перебоев с электроснабжением ворота его дома не открывались. Тогда знаменитость просто выломал их.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об инциденте актер написал в своем Instagram.

"Не мой звездный час, но мужчине нужно идти на работу. У нас отключилось электричество из-за сильных штормов, из-за чего мои ворота не открылись. Я попытался отключить гидравлическую систему, чтобы открыть ворота, которая обычно срабатывает при отключении электроэнергии, но на этот раз этого не произошло", - поделился самая высокооплачиваемая звезда Голливуда.

Он добавил, что специалисты должны были приехать через 45 минут, однако актер уже опаздывал на съемки.

"Я сделал то, что должен был сделать. Я толкнул, дернул и полностью сорвал ворота. Вырвал их из кирпичной стены, отрезал стальную гидравлику и бросил на траву", - написал 48-летний Джонсон.

Он добавил, что его служба безопасности осталась ждать специалистов и сварщиков и те, приехав, были в полнейшем недоумении и ужасе.