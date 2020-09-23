HBO может выпустить спин-офф Гарри Поттера

Компания HBO может снять спин-офф к истории о Гарри Поттере. Это будет сериал о директоре школы чародейства и волшебства Хогвартс - профессоре Дамблдоре. Сыграет его Джуд Лоу, который уже снимался в этой роли в фильме "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда"

Как передает Day.Az со ссылкой на Bazaar, действие нового приквела к "Гарри Поттеру" будет происходить задолго до рождения мальчика со шрамом, но после событий, разворачивающихся во второй части "Фантастических тварей". HBO еще не предоставили никакой официальной информации, однако источники уверены, что сериал уже в разработке. И, даже если так и есть, то ждать его можно не скоро: сейчас проходят съемки третьей части "Фантастических тварей", и только после ее выхода команда сможет приступить к приквелу о профессоре Дамблдоре.

Ранее стало известно, что официальная статуя Гарри Поттера будет установлена на лондонской Лестер-сквер - и появится там уже в конце этого месяца. Статуя, созданная скульптором Анджеем Шимчиком, дополнит киноаллею Scenes in the Square. Статуя изображает актера Дэниела Рэдклиффа в его знаменитой роли. А именно, кадр из первого фильма "Гарри Поттер и философский камень", где Гарри играет в квиддич.