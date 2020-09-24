Российской певице Елене Ваенге пришлось выставить на продажу свою квартиру в Санкт-Петербурге из-за финансовой дыры, образовавшейся в бюджете артистки на фоне пандемии коронавируса. Об этом звезда рассказала в интервью журналу "Антенна", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Сейчас, чтобы рассчитаться с долгами, я продаю свою квартиру в центре Петербурга. Ничего страшного, у меня есть дом, есть, где жить, - сообщила Ваенга. - Но это я к тому, что у меня не лежат 100 миллионов на черный день. Ничего, справлюсь, все пройдет, не война, не чума, но мы, артисты, получили хорошую инъекцию, нам показали свое место". Лишившаяся квадратных метров певица назвала чудовищными финансовые проблемы, возникшие у нее из-за пандемии.

Елена Ваенга (настоящая фамилия Хрулева) - многократный лауреат премий "Шансон года". Музыку и слова почти ко всем своим песням она пишет сама.