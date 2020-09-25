Шэрон Стоун назвала лучшего партнера по поцелуям на съемках

Американская актриса Шэрон Стоун рассказала о партнере по кинофильмам, который лучше всего целовался. По словам знаменитости, это Роберт де Ниро, пишет Metro.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент с ним 62-летняя Стоун снималась в 1995 году в картине Мартина Скорсезе Казино.

Актриса в шутку призналась, что была влюблена в своего коллегу настолько, что даже если бы он ударил ее по голове молотком, она бы подумала, что это было потрясающе.

"Это был актер, которым я восхищалась больше всего, и на протяжении всей своей карьеры я думала о том, что хочу сесть напротив Де Ниро и удержать себя в руках", - призналась звезда Основного инстинкта.