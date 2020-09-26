Хоакин Феникс стал отцом

По сообщениям зарубежных СМИ Руни Мара родила первенца от Хоакина Феникса. Пол ребенка еще неизвестен - пара известна своей закрытостью, поэтому, скорее всего, узнать об этом нам удастся нескоро. Поводом для такой новости послужили новые снимки актрисы, на которых она запечатлена уже без признаков беременности, передает Day.Az со ссылкой на zirki.info.

О том, что Руни Мара беременна, стало известно в мае. С Хоакином Фениксом она познакомилась в 2012 году на съемках фильма "Она". Руни понравилась Хоакину еще тогда, но сделать первый шаг навстречу ей он решился лишь в 2016 году. В мае 2017 года пара впервые вместе вышла в свет.