Умер музыкант Чарли Прайд

Американский музыкант, легенда кантри Чарли Прайд умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщает The Variety, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Прайд скончался 12 декабря в городе Даллас (Техас). Причиной смерти стали осложнения после коронавируса. На странице музыканта в Facebook отмечается, что в конце ноября он был госпитализирован с симптомами инфекции.

Чарли Прайд известен как один из немногих афроамериканцев, которые добились успехов в музыке кантри. Четырехкратный лауреат "Грэмми".

В июле в возрасте 83 лет умер кантри-музыкант Чарли Дэниелс. Причиной смерти стал геморрагический инсульт.