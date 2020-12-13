Обладателем главного приза Европейской киноакадемии стал фильм «Еще по одной»

Трагикомедия "Еще по одной" датского режиссера Томаса Винтерберга одержала победу в номинации "Лучший фильм" Европейской киноакадемии. Церемония награждения прошла в субботу, 12 декабря, в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Исполнителя главной роли Мадса Миккельсена отметили как лучшего актера. Премии "За лучший сценарий" получили Томас Винтерберг и Тобиас Линдхольм.

Лучшей актрисой названа немка Паула Бер за роль в фильме "Ундина". Обладателем приза международной федерации кинопрессы стала лента "Соле" Карло Сирони производства Италии и Польши. Лучшим документальным фильмом был признан "Коллектив" (Румыния, Люксембург) режиссера Александра Нанэу.