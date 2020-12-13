Восьмилетнюю дочь Бейонсе и Jay-Z номинировали на «Грэмми»

Дочь певицы Бейонсе и рэпера Jay-Z Блю Айви Картер была номинирована на премию "Грэмми". Об этом следует из обновленного списка претендентов на награду, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Восьмилетняя девочка приняла участие в записи песни Brown Skin Girl вместе с Wizkid, Saint Jhn и своей звездной мамой. Композиция стала саундтреком к фильму "Король Лев" 2019 года. Теперь видео к этой песне претендует на звание клипа года по версии "Грэмми".

Премия "Грэмми" присуждается с 1959 года. 63-я ежегодная церемония вручения премии состоится 31 января 2021 года.