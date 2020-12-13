Сергей Шнуров станет отцом

Музыкант Сергей Шнуров заявил, что вскоре станет отцом. Признание в стихах он опубликовал в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации Шнуров отмечает, что их союзу карантин "пошел на пользу", так как его супруга Ольга Абрамова забеременела.

"Представляю маленькие ножки, глазки, попку, ну и носик кнопкой. Будет трое нас, да, еще кошки, и в улыбке расплываюсь робкой", - написал артист.