В Marvel пообещали перезапустить «Фантастическую четверку»

Marvel Studios анонсировала перезапуск "Фантастической четверки". Об этом сообщается в заявлении пресс-службы студии, опубликованном 11 декабря.

Представители студии указали, что режиссером картины станет Джон Уоттс, приложивший руку к съемкам кинокомикса про Человека-паука с Томом Холландом. Вместе с анонсом Marvel опубликовала короткий тизер. Имена актеров, которым предстоит сняться в ленте, пока не сообщаются, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Раскрывая планы на 2021 год, студия анонсировала еще несколько крупных проектов. По словам представителей Marvel, в следующем году планируется вывести на экраны 10 сериалов про супергероев. В частности, речь идет о "Ванде/Вижн", "Соколе и Зимнем солдате", "Локи", анимационном сериале об альтернативной вселенной под названием "Что, если?", а также "Мисс Марвел", "Соколином глазе" и других проектах, о которых станет известно позднее.

Также в студии рассказали и о планах, касающихся полнометражных фильмов. Так, стало известно о возвращении Рейчел Макадамс в новой части "Доктора Стрэнджа", которая выйдет 25 марта 2022 года. Кроме того, в Marvel раскрыли роль Кристиана Бейла в фильме "Тор: Любовь и гром" - как оказалось, он исполнит роль злодея Горра, также известного как Убийца богов.

Помимо прочего, отмечается, что Джеймс Ганн к 2022 году снимет праздничный спешл по "Стражам Галактики".