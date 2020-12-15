Невеста Роналду взволновала фанатов новогодним образом

Невеста нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала фото в белье рядом с рождественской елкой, Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

За первые несколько часов пост набрал более 1,3 миллиона лайков. На фото Родригес предстала перед подписчиками в красном белье. Рядом с испанкой - рождественская елка.

В ноябре появилось фото невесты Роналду в обтягивающих штанах для йоги. За первые часы публикация собрала более двух миллионов лайков.

В августе Родригес засняли во время отдыха на борту яхты. Девушку запечатлели в черном бикини ныряющей в воду в плавательных очках. Роналду и Родригес проводили время на Лазурном берегу Франции в Сен-Тропе на лодке стоимостью шесть миллионов евро.

Родригес встречается с Роналду с 2016 года. Они воспитывают общую дочь Алану Мартину, а также троих детей Роналду от суррогатных матерей: Криштиану-младшего, Еву и Матео. В 2018 году стало известно об их помолвке.