Адвокат семьи Захарова принял извинения Ефремова

Адвокат Александр Добровинский, представлявший в суде интересы родственников погибшего в ДТП на Садовом кольце Сергея Захарова, ответил на письмо заключенного под стражу актера Михаила Ефремова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он сказал, что письмо с извинениями стало для него неожиданностью. "В нем он сообщил, что осознал, что его поведение и высказывания на суде по отношению ко мне и моей команде не достойны взрослого и сознательного человека", - цитирует юриста ФАН.

Добровинский принял извинения Ефремова и сказал, что его поступок вызывает уважение. "Ведь признать свои ошибки куда сложнее, чем их совершить", - сказал он. Кроме того, он дал понять, что просьба Ефремова не держать на него зла за поведение в суде была излишней. "Я лишь выполнил свою работу, именно ту, которую просили мои доверители, и всегда буду это делать", - объяснил адвокат.

22 октября Мосгорсуд изменил приговор Михаилу Ефремову. В сентябре заслуженного артиста России приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров. Впоследствии актер обратился с апелляцией на решение Пресненского суда, окончательно признав вину в смертельной аварии и попросив изменить наказание на условный срок. Однако Мосгорсуд, рассмотрев жалобу, уменьшил его всего на полгода - теперь звезде "Современника" предстоит провести в заключении 7,5 года за вычетом отбытого им в СИЗО и под домашним арестом.