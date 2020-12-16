Том Круз накричал на съемочную группу "Миссия: Невыполнима 7"

Издание The Sun опубликовала запись, на которой голливудский актёр Том Круз жёстко отчитывает съёмочную группу фильма "Миссия: Невыполнима 7" за нарушение протокола безопасности по профилактике COVID-19.

Как передает Day.Az, два сотрудника нарушили социальную дистанцию и слишком близко приблизились друг к другу.

"Мы золотой стандарт. В Голливуде вернулись к работе и сейчас снимают фильмы из-за нас. Потому что они верят в нас и в то, что мы делаем. <...> Мы создаем тысячи рабочих мест, ублюдки. Я больше не хочу видеть ничего подобного. Никогда! ...Расскажите об этом людям, которые теряют свои чертовы дома из-за того, что наша индустрия прекратила работу. Они не могут купить еду или оплатить обучение. Вот о чем я думаю каждую ночь, о будущем этой чертовой индустрии! Так что простите, но меня не интересуют ваши извинения".