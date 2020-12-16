https://news.day.az/showbiz/1298944.html 2021 будет тяжелее 2020 года - Зиреддин Рзаев
2021 будет тяжелее 2020 года - Зиреддин Рзаев
Проживающий в Москве известный азербайджанский экстрасенс Зиреддин Рзаев озвучил свои прогнозы на 2021 год.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Sfera.az, Зиреддин поделился своими мыслями о 2021 году на встрече с фанатами и сказал, что в следующем году нас ждет много неприятностей.
Рзаев утверждает, что следующий год будет не лучше "черного 2020 года" и будет "годом войны".
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