2021 будет тяжелее 2020 года

Проживающий в Москве известный азербайджанский экстрасенс Зиреддин Рзаев озвучил свои прогнозы на 2021 год.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Sfera.az, Зиреддин поделился своими мыслями о 2021 году на встрече с фанатами и сказал, что в следующем году нас ждет много неприятностей.

Рзаев утверждает, что следующий год будет не лучше "черного 2020 года" и будет "годом войны".