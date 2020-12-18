Disney отказался вернуть Джонни Деппа в "Пираты Карибского моря"

Walt Disney Pictures отказался от идеи дать актеру Джонни Деппу возможность вновь вернуться к роли пирата Джека Воробья в следующей части франшизы "Пираты Карибского моря". В качестве причины компания назвала нежелательные репутационные риски.

Подобное заявление связано с судебным процессом Деппа с его бывшей женой - актрисой Эмбер Херд. Она обвинила его в оскорблениях, а также рукоприкладстве. Актер проиграл дело. В результате его также отстранили от участия в фильме "Фантастические твари": уже решено, что роль темного волшебника Гриндевальда исполнит актер Мадс Миккельсен. При этом Деппу все равно заплатили $16 млн за неделю работы над проектом.

Что касается "Пиратов", Disney отметила, что решила завершить историю Джека Воробья и, соответственно, сотрудничество с Деппом еще до судебного процесса. В шестом фильме компания намерена сделать перезагрузку, на главную роль выбрали Марго Робби. При этом, как пишет ScreenRant, Деппу не дадут в том числе эпизодической роли, что предложил ранее продюсер Джерри Брукхаймера.

Напомним, роль пирата Джека Воробья принесла Деппу номинацию на премию "Оскар". Также благодаря участию в проекте актер стал одной из самых высокооплачиваемых звезд 2000-2010 годов. В 2015 году Disney назвала его одной из своих легенд за участие в проектах компании. В частности, Дэпп сыграл во всех пяти фильмах "Пираты Карибского моря", а также картинах "Алиса в стране чудес" и "Алиса в зазеркалье".