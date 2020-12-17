Ларс фон Триер снимет третий сезон «Королевства»

Датский режиссер Ларс фон Триер снимет третий и финальный сезон хоррор-сериала "Королевство", передает Deadline со ссылкой на заявление режиссера и студии Zentropa, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сезон будет состоять из пяти эпизодов, к съемкам Ларс фон Триер приступит в 2021 году.

Детали сюжета третьего сезона не раскрываются. В своем заявлении о проекте Триер рассуждает о границах и балансе добра и зла, который был нарушен в "Королевском госпитале", где разворачивается действие сериала.

Последний фильм фон Триера, "Дом, который построил Джек", вышел в 2018 году.

Премьера нового "Королевства" состоится в 2022 году на стриминговом сервисе Viaplay. Известно, что восемь эпизодов первого и второго сезона "Королевства" будут перевыпущены к премьере.