Тимати попал в аварию с яхтой в Дубае

Тимати по кличке "Тимур Юнусов" врезался в чужую яхту в Дубае.

Как передает Day.Az со ссылкой на Телеграм-канал Baza, на днях музыкант решил покататься на каком-то люксовом водном мотоцикле, похожем на акулу, и немного не рассчитал сил. На скорости он впечатался в чужое судно, оставив там большую пробоину. Пресс-секретарь Тимура говорит, что аварий он не устраивал, а видео смонтировано.

Представляем вашему вниманию данное видео: