https://news.day.az/showbiz/1299334.html Тимати попал в аварию с яхтой в Дубае - ФОТО - ВИДЕО
Тимати попал в аварию с яхтой в Дубае - ФОТО - ВИДЕО
Тимати по кличке "Тимур Юнусов" врезался в чужую яхту в Дубае.
Как передает Day.Az со ссылкой на Телеграм-канал Baza, на днях музыкант решил покататься на каком-то люксовом водном мотоцикле, похожем на акулу, и немного не рассчитал сил. На скорости он впечатался в чужое судно, оставив там большую пробоину. Пресс-секретарь Тимура говорит, что аварий он не устраивал, а видео смонтировано.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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