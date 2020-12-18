Мария Шарапова сообщила о помолвке

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова на своей странице в "Инстаграме" сообщила о помолвке с бойфрендом Алексом Гилксом, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.

"Я сказала "да" в первый же день, когда мы встретились. Это был наш маленький секрет, не так ли?" - написала Шарапова, добавив эмодзи обручального кольца и шампанского.

Бывшая первая ракетка мира Шарапова - пятикратная победительница турниров "Большого шлема", одна из 10 женщин в истории, собравшая "Карьерный шлем" (выиграла все турниры "Большого шлема", но не за один год). Мария объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года. Россиянка выиграла 36 одиночных титулов WTA и 3 турнира в парном разряде. Кроме того, на её счету серебряная медаль Олимпиады 2012 года в Лондоне.