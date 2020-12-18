Азербайджанцы вошли в список самых популярных музыкантов по данным TikTok

Известный в России дуэт исполнителей азербайджанского происхождения "Rauf & Faik" (Рауф и Фаик Мирзоевы) вошел в список самых популярных музыкантов в российском сегменте соцсети TikTok, сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Также видеосервис TikTok назвал ТОП-10 треков, популярных в 2020 году в России. В рейтинг включена песня Lollipop, которую исполняют Jony (Джахид Гусейнли) и Gafur.

Напомним, что дуэт "Rauf & Faik" - братья-близнецы Рауф и Фаик Мирзоевы, завоевавшие огромную популярность в странах СНГ. Видеоролики их музыкальных композиций имеют миллионные просмотры в социальных сетях. Братья-близнецы родились в 1999 году в Ижевске. Музыкой увлеклись с самого детства. Работают братья всегда вместе, у них одинаковый диапазон голоса - четыре с половиной октавы.

Jony - проживающий в Москве исполнитель, родился в Баку. Прославился в России и странах СНГ после мегахита "Аллея". В декабре 2019 года Jony стал победителем в номинации "Прорыв года" по версии "ВКонтакте" и музыкального сервиса BOOM.