"Дом-2" закрывается

Телеканал ТНТ закроет реалити-шоу "Дом-2".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

На телеканале сообщили, что большой финал "Дома-2" состоится 30 декабря. В дальнейшем временной слот проекта заменит линейка из пяти программ в жанре стендапа.

Директор ТНТ Роман Петренко объяснил решение закрыть проект желанием телеканала сосредоточиться на других форматах.

За 16 лет с момента запуска "Дом-2" телевизионное пространство сильно изменилось - в стране появились больше четырех сотен телеканалов. Острая конкуренция за зрительское внимание со стороны социальных сетей и YouTube. Для того чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо еще больше сфокусироваться на том, что составляет суть бренда ТНТ, на том, что мы делаем лучше других. Это две вещи - самые популярные в стране: сериалы и юмор. Все остальное должно уйти.

"Дом-2" - самое продолжительное реалити-шоу в истории телевидения, первая его серия вышла в эфир 11 мая 2004 года. За все время существования программы в ней появились несколько тысяч участников.

Некоторые участники "Дома-2" в дальнейшем начали успешные карьеры в шоу-бизнесе - среди них Алена Водонаева, Виктория Боня, Ольга Бузова.