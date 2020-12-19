Что будет с "Оскаром" в связи с пандемией?

Из-за пандемии претерпел изменения график предстоящего оскаровского сезона. Отбор претендентов на престижную награду пройдет в начале февраля. Шорт-листы в ряде категорий будут опубликованы 9 февраля. Номинанты будут объявлены 15 марта. Кому достанется главный "Оскар"?

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в прошлом году триумфаторм стал южнокорейский фильм "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо. Звучат мнения, что в этом году фильмов было снято не так много.