https://news.day.az/showbiz/1299680.html Что будет с "Оскаром" в связи с пандемией? - ВИДЕО
Что будет с "Оскаром" в связи с пандемией? - ВИДЕО
Из-за пандемии претерпел изменения график предстоящего оскаровского сезона. Отбор претендентов на престижную награду пройдет в начале февраля. Шорт-листы в ряде категорий будут опубликованы 9 февраля. Номинанты будут объявлены 15 марта. Кому достанется главный "Оскар"?
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в прошлом году триумфаторм стал южнокорейский фильм "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо. Звучат мнения, что в этом году фильмов было снято не так много.
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