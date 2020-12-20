https://news.day.az/showbiz/1299721.html У Пола Маккартни вышел альбом, записанный на самоизоляции
У Пола Маккартни вышел альбом, записанный на самоизоляции
Бывший участник The Beatles Пол Маккартни представил пластинку McCartney III с 11 композициями, которые музыкант написал в период весенней самоизоляции, передает Day.Az со ссылкой на "Московский комсомолец".
Маккартни самостоятельно спел каждую из песен и записал партию каждого из использовавшихся в композиции музыкальных инструментов.
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