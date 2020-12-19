Лауреат международных конкурсов Улькер Алиева представила клип "Zəfər Bayramı" ("Праздник Победы"), посвященный победе Азербайджана над агрессивным режимом Армении и восстановлению территориальной целостности страны, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

"C чувством огромной гордости каждый азербайджанец празднует освобождение после почти 30-летней армянской оккупации наших земель. Героизм наших солдат и офицеров будет прославлен навечно в истории Азербайджана. Светлая память шехидам, которые ценой своей жизни даровали нам эти прекрасные дни. Преклоняемся перед нашими доблестными воинами, желаем скорейшего исцеления раненым, отдаем дань памяти наших шехидов, с большим почтением целуем руки их родителей, воспитавших таких сыновей", - отметила Улькер Алиева.

Режиссер работы - Фуад Тахмазли, автор слов - Эльнур Эльдароглу, музыки - Джавид Мамедов, аранжировка, миксинг и мастеринг - Азад Велиев, тар - заслуженный артист Шахрияр Иманов.