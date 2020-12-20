Жена бывшего футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма, певица и дизайнер Виктория Бекхэм отравилась ртутью. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как пишет издание, результаты анализов 46-летней знаменитости подтвердили, что в ее организме зашкаливает уровень токсичного вещества. В последнее время она изменила режим питания и села на диету, употребляя в пищу преимущественно рыбу, чаще всего - рыбу-меч. Именно она и могла стать причиной отравления, поскольку содержит очень ядовитое соединение - метилртуть.

По информации источника издания, врачи сделали Виктории промывку печени, чтобы избавить ее от токсинов. Сейчас звезда прекрасно себя чувствует, добавил он. Теперь она изменила свой рацион, включив больше лосося и уменьшив долю рыбы-меч и тунца.