В триквеле "Человека-паука" ожидают девять злодеев Marvel

В Сети распространяется информация, что в новом фильме о Человеке-пауке могут появиться сразу девять злодеев киновселенной Marvel. Стоит заметить, что премьера фильма назначена на декабрь 2021 года, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Роль главного героя исполнит Том Холланд который до этого уже снимался в фильмах о Человеке-пауке. Также к съемкам вернутся Эндрю Гарфилд и Тоби Магуайер.

Однако теперь же стало известно, что переговоры об участии в съемочном процессе ведутся и с другими актерами. Так в киноленте могут появиться Песочный человек (Томас Хейден Черч), Мистерио (Джейк Джилленхол), Зеленые гоблины (Уиллем Дефо и Дейн ДеХаан).

В киноленте также могут появиться Стервятник (Майкл Китон), Скорпион (Майкл Мандо), Веном (Том Харди), Крэйвен-охотник. Актер на роль последнего пока не выбрали, рассказал инсайдер Дэниел Рихтман в своем микроблоге.

Впрочем, официальных комментариев по этому поводу пока нет. Не исключено, что фанаты могут увидеть в "Человеке-пауке 3" кого-то, кого они совершенно не ожидали вновь встретить в этой истории.

В октябре сообщалось, что в третьей части приключений "дружелюбного соседа" может появиться Доктор Стрэндж в исполнении Бенедикта Камбербэтча. Предполагается, что он возьмет вакантную роль наставника юного супергероя, поскольку Питер Паркер из-за событий киновселенной Marvel остался без опекуна.

Камбэрбетч для начала снимется с Холландом, а затем приступит к работе над сольным фильмом "Доктор Стрэндж. В мультивселенной безумия", за которую отвечает режиссер Сэм Рэйми.