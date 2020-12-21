https://news.day.az/showbiz/1300180.html Ариана Гранде объявила о помолвке
Ариана Гранде объявила о помолвке
Американская певица Ариана Гранде объявила о помолвке. Публикация была сделана в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В соцсетях певица поделилась серией совместных фотографий со своим возлюбленным, агентом по недвижимости в компании Aaron Kirman Group в Лос-Анджелесе Далтоном Гомесом, который занимается продажей домов премиум класса.
Среди размещенных фото также был снимок руки с обручальным кольцом.
"Навсегда и дольше", - написала в посте Гранде.
Поклонники певицы, а также ее коллеги в комментариях поздравили пару с помолвкой и пожелали им счастья.
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