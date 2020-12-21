Американская певица Ариана Гранде объявила о помолвке. Публикация была сделана в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В соцсетях певица поделилась серией совместных фотографий со своим возлюбленным, агентом по недвижимости в компании Aaron Kirman Group в Лос-Анджелесе Далтоном Гомесом, который занимается продажей домов премиум класса.

Среди размещенных фото также был снимок руки с обручальным кольцом.

"Навсегда и дольше", - написала в посте Гранде.

Поклонники певицы, а также ее коллеги в комментариях поздравили пару с помолвкой и пожелали им счастья.