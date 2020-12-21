Борис Грачевский заразился коронавирусом

Советский и российский кинорежиссер и сценарист Борис Грачевский сообщил, что у него обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"С этим проклятым ковидом сижу", - ответил режиссер на вопрос о том, действительно ли он заболел коронавирусом. Он подчеркнул, что находится дома и чувствует себя нормально.

Борис Грачевский - режиссер, сценарист, художественный руководитель киножурнала "Ералаш" с 2002 года. Известен также по постановке фильмов "Крыша" и "Между нот, или тантрическая симфония". Выступал как автор проекта "Социальная реклама". 18 марта Грачевскому исполнился 71 год.