Фитнес-тренер Кямиль Зейналлы освобожден досрочно.

Об этом он сообщил в соцсетях, передает Day.Az.

Напомним, что Кямиль Зейналлы был задержан 14 декабря.

Напомним, что К.Зейналлы пытался попасть в Кельбаджар. В Гейгеле он был задержан.

В отношении задержанного был составлен протокол по статье 535.1 Кодекса об административных проступках АР.

Решением Гейгельского районного суда К.Зейналлы был арестован в административном порядке сроком на один месяц.