https://news.day.az/showbiz/1300805.html Кямиль Зейналлы освобожден досрочно
Кямиль Зейналлы освобожден досрочно
Фитнес-тренер Кямиль Зейналлы освобожден досрочно.
Об этом он сообщил в соцсетях, передает Day.Az.
Напомним, что Кямиль Зейналлы был задержан 14 декабря.
Напомним, что К.Зейналлы пытался попасть в Кельбаджар. В Гейгеле он был задержан.
В отношении задержанного был составлен протокол по статье 535.1 Кодекса об административных проступках АР.
Решением Гейгельского районного суда К.Зейналлы был арестован в административном порядке сроком на один месяц.
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