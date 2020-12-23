https://news.day.az/showbiz/1301004.html Азад Шабанов посетил Шушу - ФОТО - ВИДЕО
Азад Шабанов посетил Шушу - ФОТО - ВИДЕО
Популярный азербайджанский исполнитель Азад Шабанов на своей странице в Instagram поделился впечатлениями от посещения освобожденного от армянских оккупантов древнего азербайджанского города Шуша, сообщает Day.Az.
В ходе визита Шабанов вместе с другими известными азербайджанскими деятелями культуры и искусства выступил с концертом, организованным на Джыдыр-дюзю.
Азад Шабанов подчеркивает, что визит в город Шуша стал одним из самых важных и ценных дней в его жизни.
Исполнитель отмечает, что безумно счастлив от предоставленной ему возможности совершить молитву в мечети Говхар-Аги, чего желает каждому азербайджанцу.
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