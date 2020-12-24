https://news.day.az/showbiz/1301216.html Айгюн Кязымова представила клип на песню "Vətən oğlu" - ВИДЕО
Айгюн Кязымова представила клип на песню "Vətən oğlu" - ВИДЕО
Народная артистка Азербайджана Айгюн Кязымова презентовала в социальной сети песню "Vətən oğlu" (Сын Отчизны) и видеоклип на нее, сообщает Day.Az.
Музыкальная композиция посвящена Великой Победе, которую одержала доблестная азербайджанская армия во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Автором музыки к песне является Фарид Керимли, автор слов - Нариман Аббасзаде, аранжировщик - Эльвин Иманов. Режиссер видеоклипа - Селим Акар, оператор - Эрен Йылдыз.
В съемках принимали участие солисты Государственной балетной группы Турции - Наз Куртулуш и Дженктан Гарагюль.
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