Айгюн Кязымова представила клип на песню "Vətən oğlu"

Народная артистка Азербайджана Айгюн Кязымова презентовала в социальной сети песню "Vətən oğlu" (Сын Отчизны) и видеоклип на нее, сообщает Day.Az.

Музыкальная композиция посвящена Великой Победе, которую одержала доблестная азербайджанская армия во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Автором музыки к песне является Фарид Керимли, автор слов - Нариман Аббасзаде, аранжировщик - Эльвин Иманов. Режиссер видеоклипа - Селим Акар, оператор - Эрен Йылдыз.

В съемках принимали участие солисты Государственной балетной группы Турции - Наз Куртулуш и Дженктан Гарагюль.