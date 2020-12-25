Netflix убрал все фильмы с Джонни Деппом

Голливуд, похоже, решил окнчательно изгнать Джонни Деппа. Уже и самый популярный стриминговый сервис Netflix удалил все фильмы с участием актера из американского сегмента.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, официальных объяснений пока нет. Но поклонники связали это с проигрышем в суде бышей жене Эмбер Херд, которая называла себя жертвой семейного насилия.

Предположительно, по этой же причине актера уже заменили в очередной части фильма "Фантастические твари и где они обитают". И даже новые "Пираты Карибского моря" будут сняты без Деппа.