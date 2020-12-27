Как выглядит дом турецкого актера Бурака Озчивита?

Турецкие актеры Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен ревностно относятся к своему личному пространству, потому фотографий их особняка в сети не так уж и много. Известно, что пара уже несколько лет проживает в шикарном четырехэтажном доме с садом и бассейном, передает Day.Az со ссылкой на profile.ru.

Любимое место отдыха - лужайка перед домом, где супруги чаще всего делают фото, которыми потом делятся со своими поклонниками. Кроме того, в особняке есть огромная терраса с панорамными окнами, где пара предпочитает отдыхать по утрам.

По словам Бурака, у Фахрие нет помощниц по дому, потому что она сама предпочитает вести хозяйство. Лишь иногда она нанимает сотрудников клининговой компании для генеральной уборки. "Фахрие получает удовольствие от работы по дому. Она любит чистоту и вообще идеальная хозяйка", - говорил артист.

Также известно, что актеры не пользовались услугами дизайнера при выборе мебели. Судя по фото, опубликованным в сети, внутренний интерьер дома выдержан в светлых тонах. Стены окрашены в бежевый цвет, пастельных оттенков и мягкая мебель, хотя встречаются и исключения. Например, на первом этаже их особняка стоит диван красного цвета.

Для отделки особняка использовались натуральные материалы, например, дерево и мрамор. На верхние этажи ведут лестницы, ступеньки которых выполнены из мрамора и гранита.

Помимо этого, супруги являются поклонниками этники. Так, в гостиной у них имеется целая коллекция фигурок в виде различных животных. Сам особняк расположен в элитном уголке Стамбула, а из окон открывается потрясающий вид на город.