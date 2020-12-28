Джаред Лето может стать одним из "пиратов Карибского моря"

Солист рок-группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето может войти в актерский состав новой части фильма "Пираты Карибского моря".

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по данным СМИ, Лето может сняться в фильме вместе с Марго Робби - якобы та уже обсуждает совместную работу с музыкантом.

Ранее cтало известно, что Голливуд, похоже, решил окончательно изгнать Джонни Деппа. Уже и самый популярный стриминговый сервис Netflix удалил все фильмы с участием актера из американского сегмента.

Официальных объяснений пока нет. Но поклонники связали это с проигрышем Деппа в суде бывшей жене Эмбер Херд.