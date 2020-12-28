https://news.day.az/showbiz/1302322.html Джаред Лето может стать одним из "пиратов Карибского моря" - ВИДЕО
Джаред Лето может стать одним из "пиратов Карибского моря" - ВИДЕО
Солист рок-группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето может войти в актерский состав новой части фильма "Пираты Карибского моря".
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по данным СМИ, Лето может сняться в фильме вместе с Марго Робби - якобы та уже обсуждает совместную работу с музыкантом.
Ранее cтало известно, что Голливуд, похоже, решил окончательно изгнать Джонни Деппа. Уже и самый популярный стриминговый сервис Netflix удалил все фильмы с участием актера из американского сегмента.
Официальных объяснений пока нет. Но поклонники связали это с проигрышем Деппа в суде бывшей жене Эмбер Херд.
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