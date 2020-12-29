Эмма Робертс впервые стала мамой

Эмма Робертс из "Американской истории ужасов" стала мамой в первый раз. 29-летняя актриса родила мальчика от своего возлюбленного 36-летнего Гаррета Хедлунда.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, о беременности Эммы, которая также является племянницей актрисы Джулии Робертс, стало известно в июне. Сама знаменитость подтвердила эту новость уже в конце августа. Позже Робертс призналась, что на протяжении многих лет она боролась с бесплодием.

По словам инсайдера, новорожденному малышу Эмма и Гаррет дали имя Родс. Об этом пишет Vulture, ссылаясь на источник.

"Мама и малыш здоровы", - говорится в сообщении.

Сама звездная мама пока не показала своего ребенка.

Эмма Робертс и Гаретт Хедлунд встречаются с марта 2019 года. Они не слишком охотно афишируют личную жизнь в соцсетях. До этого у Эммы был роман с коллегой по сериалу "АИУ" Эваном Питерсом. В 2019 они разорвали помолвку.