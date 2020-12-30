54-летняя Сальма Хайек удивила поклонников своей фигурой

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек поделилась фотографиями в пляжной одежде с отдыха и удивила фанатов. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На размещенных кадрах 54-летняя звезда позирует на фоне океана и пальм в фиолетовом бикини, узорчатой накидке в тон, а также соломенной шляпе и солнцезащитных очках. "Последние дни 2020 года. Никогда не была так благодарна за свои здоровье и тесную связь с природой", - подписала Хайек пост, который набрал почти 700 тысяч лайков.

Поклонники восхитились ее подтянутой фигурой в комментариях. "Ты выглядишь идеально", "Как тебе удалось сохранить такую грудь? Это сумасшествие!", "Все еще очень молодо выглядишь", "Вот это фигура!", "Ты чертовски горяча", - высказывались они.

В октябре Сальма Хайек удивила подписчиков фотографией в купальнике и без макияжа. На кадре она запечатлена в красном бикини и с мокрыми волосами. В комментариях поклонники сочли ее внешность идеальной.