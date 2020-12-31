Умер актер Робер Оссейн

Французский актер, режиссер и театральный деятель Робер Оссейн умер в четверг в возрасте 93 лет. Об этом сообщили в его семье, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Одной из самых известных работ Оссейна была роль графа Жоффрея де Пейрака во французской киносаге "Анжелика - маркиза ангелов". Всего он снялся более чем в 100 фильмах в кино и на телевидении. Он был удостоен звания командора ордена Почетного легиона.