https://news.day.az/showbiz/1303244.html Умер актер Робер Оссейн
Умер актер Робер Оссейн
Французский актер, режиссер и театральный деятель Робер Оссейн умер в четверг в возрасте 93 лет. Об этом сообщили в его семье, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Одной из самых известных работ Оссейна была роль графа Жоффрея де Пейрака во французской киносаге "Анжелика - маркиза ангелов". Всего он снялся более чем в 100 фильмах в кино и на телевидении. Он был удостоен звания командора ордена Почетного легиона.
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