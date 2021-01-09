51-летняя Дженнифер Лопес отдохнула на островах в откровенном купальнике

Года идут, а фигуре 51-летней Джей Ло все так же можно позавидовать.

Новый год звезда встречает на пляжах британских островов в Атлантическом океане - Теркс и Кайкос, передает Day.Az со ссылкой на Super.ru.

Как Дженнифер тренировалась в зале в 2020-м, мы все с вами видели, ну теперь пришло время продемонстрировать и подтянутое тело в пляжных нарядах.