Съемки нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном завершились

Американская студия Warner Bros. завершила съемки фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в главной роли. Об этом сообщил режиссер картины Мэтт Ривз в своем Twitter-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Режиссер опубликовал фотографию запакованного нумератора с подписью "Последний день".

Работа над картиной проходила в Великобритании. Съемки начались в январе в Лондоне и сначала были приостановлены в марте из-за пандемии COVID-19. В начале сентября их вновь приостановили из-за коронавируса у одного из членов съемочной группы спустя несколько дней после их возобновления. Личность человека с положительным тестом на инфекцию в Warner Bros. не раскрыли, однако ранее СМИ сообщали, что вирусом заразился Паттинсон.