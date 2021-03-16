Дженнифер Лопес опровергла слухи о расставании с женихом

Певица и актриса Дженнифер Лопес опровергла слухи о расставании со своим женихом - бейсболистом Алексом Родригесом спустя четыре года отношений. Новость обескуражила многих поклонников пары, но уже на следующий день они всех успокоили.

В интервью TMZ они рассказали, что их просто не верно поняли, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Все слухи неточны. Мы работаем над некоторыми вещами", - заявила пара журналистам.

По их словам, они просто рассказывали о том, что у них есть сложности в отношениях, но они остаются вместе. Близкое окружение пары сообщало, что у них очень сложный период в настоящее время.

Лопес и Родригес начали встречаться еще в 2017 году, но вступить в брак пока так и не получилось, хотя они неоднократно планировали свадьбу. Последняя неудачная попытка была из-за пандемии, которая и помешала в итоге певице и спортсмену стать мужем и женой.