Джанабаева и Меладзе ждут третьего ребенка

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабева сообщила, что ждет третьего ребенка от продюсера Валерия Меладзе. Она выставила в Instagram свою фотографию, где у нее виден округлый живот, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В ожидании", - написала под постом 41-летняя певица.

У Джанабаевой и Меладзе уже есть двое сыновей - 17 и 6 лет.

От предыдущего брака с Ириной Меладзе у продюсера есть трое дочерей.