https://news.day.az/showbiz/1325518.html Джанабаева и Меладзе ждут третьего ребенка - ФОТО
Джанабаева и Меладзе ждут третьего ребенка - ФОТО
Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабева сообщила, что ждет третьего ребенка от продюсера Валерия Меладзе. Она выставила в Instagram свою фотографию, где у нее виден округлый живот, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"В ожидании", - написала под постом 41-летняя певица.
У Джанабаевой и Меладзе уже есть двое сыновей - 17 и 6 лет.
От предыдущего брака с Ириной Меладзе у продюсера есть трое дочерей.
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