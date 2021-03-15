Элджей попал под капельницу после 30-летия Ивлеевой

Рэпер Элджей попал под капельницу после вечеринки в честь Дня рождения своей жены, телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой. Фото с капельницами исполнитель опубликовал в своем Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Arter party [после вечеринки - прим.]", - прокомментировал снимок Элджей.

"Я отвечаю, это лучшая тусовка года! И все дорогие гости мне об этом сказали! Что говорит о том, что такого тусовочного балдежа нам всем не хватало!" - написала о своем празднике сама Ивлеева.

Судя по публикациям в нее в Instagram-аккаунте, мероприятие посетили такие знаменитые гости, как Алла Пугачева, Максим Галкин, Филипп Киркоров, Николай Басков, Даня Милохин, Регина Тодоренко, Моргенштерн, Матильда Шнурова и другие.