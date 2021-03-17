Тина Тернер попрощалась с фанатами

Певица Тина Тернер в новом документальном фильме на телеканале Sky дала понять, что прощается со своими фанатами, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

81-летняя артистка ранее перенесла инсульт, онкологическое заболевание и почечную недостаточность, приведшую к трансплантации почки в 2017 году. По словам Тернер, последние годы своей жизни она хочет провести вдали от камер.

Кроме того, Тернер призналась, что страдает от посттравматического расстройства из-за домашнего насилия, которому подвергалась в браке с первым мужем Айком Тернером. "Когда пора перестать гордиться собой? Как медленно отступить? Просто уйти?" - размышляет она.

Вместе с певицей в записи редкого для артистки документального фильма принял участие ее второй супруг, 65-летний Эрвин Бах. "Она сказала, что отправляется в Америку, чтобы попрощаться с американскими поклонниками и завершить карьеру. Я думаю, этот фильм и та премьера - это финал", - признался Бах, имея в виду посвященное Тернер шоу, премьера которого состоялась на Бродвее в 2019 году.