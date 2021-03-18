https://news.day.az/showbiz/1326663.html Кэти Перри и Орландо Блум тайно поженились
Кэти Перри и Орландо Блум тайно поженились
Кэти Перри спровоцировала слухи о тайной свадьбе с Орландо Блумом.
Папарацци удалось заснять 36-летнюю певицу с минималистичным золотым кольцом на безымяннном пальце, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В СМИ и социальных сетях тут же предположили, что знаменитости, с момента помолвки которых прошло уже больше двух лет, наконец, связали себя узами брака.
В День влюбленных в 2019 году Блум сделал возлюбленной предложение, однако они так и не успели пожениться - торжество отложилось на неопределенный срок из-за пандемии. В августе 2020 года пара объявила о рождении дочери Дэйзи Дав.
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