Кэти Перри и Орландо Блум тайно поженились

Кэти Перри спровоцировала слухи о тайной свадьбе с Орландо Блумом.

Папарацци удалось заснять 36-летнюю певицу с минималистичным золотым кольцом на безымяннном пальце, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В СМИ и социальных сетях тут же предположили, что знаменитости, с момента помолвки которых прошло уже больше двух лет, наконец, связали себя узами брака.

В День влюбленных в 2019 году Блум сделал возлюбленной предложение, однако они так и не успели пожениться - торжество отложилось на неопределенный срок из-за пандемии. В августе 2020 года пара объявила о рождении дочери Дэйзи Дав.