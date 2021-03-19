Церемония вручения премии «Оскар» пройдет в очном формате

Церемония вручения кинопремии "Оскар" в апреле пройдет в очном формате, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы планируем организовать мероприятие с личным участием в Union Station в Лос-Анджелесе с дополнительными элементами шоу в прямом эфире из Dolby Theater в Голливуде", - указано в письме.

В обращении организаторы также обещают обеспечить безопасность церемонии в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Кроме того, в письме отмечается, что возможности принять участие в мероприятии дистанционно у номинантов не будет.

"Тех из вас, кто не может присутствовать из-за расписания или из-за постоянного беспокойства по поводу поездки, мы хотим уведомить, что возможности расширить формат шоу не будет", - отмечают организаторы.

Они добавляют, что цифровой формат участия "сведет на нет" усилия по обеспечению "безопасного и приятного вечера" для самих участников и любителей кино по всему миру.

93-я церемония вручения премии "Оскар" пройдет 25 апреля в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). 15 марта были объявлены номинанты на премию за лучший фильм.