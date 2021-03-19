Видеоклип Самиры Эфенди набрал более миллиона просмотров

Видеоклип на песню Mata Hari представительницы Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021" Самиры Эфенди набрал более 1 000 000 просмотров на официальном канале конкурса в YouTube, сообщает Day.Az.

На данный момент количество просмотров видеоклипа составляет 1 002 902.

Презентация клипа состоялась 15 марта. Песня Mata Hari написана и спродюсирована голландским трио - Эми ван дер Велом, Люком ван Бирсом и Тони Корнелиссеном. В композиции звучат азербайджанские национальные музыкальные инструменты - зурна и нагара, а также этнические мотивы на основе мелодии азербайджанского народного танца "Яллы". Наряду с этим, в песне звучит фраза на азербайджанском языке "Yalan da mən, yanan da mən, yaman da mən". Видеоклип на песню Mata Hari снят в Киеве (Украина), режиссер - Илья Михайлусь.

Международный песенный конкурс "Евровидение-2021" пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме (Нидерланды). Отметим, что конкурс "Евровидение-2020", запланированный на 12-16 мая 2020 года, был отменен из-за пандемии коронавируса (COVID-19). Самира Эфенди на конкурсе должна была выступать с песней Cleopatra. Позже организаторы сообщили, что страны-участницы по своему усмотрению могут заменить или оставить своих представителей на конкурсе в 2021 году, однако выступать они должны будут уже с новыми композициями. Порядок выступлений в полуфиналах международного песенного конкурса останется прежним, каким и должен был быть в 2020 году. Так, представительница Азербайджана выступит во второй части первого полуфинала.