Принца из "Белоснежки" обвинили в жестоком изнасиловании

Американского актера Арми Хаммера обвинили в жестоком изнасиловании, пишет издание Us Weekly.

С обвинениями выступила 24-летняя девушка Эффи Ангелова, которая встречалась с актером с 2016 по 2020 год. По ее словам, отношения развивались быстро и были полны эмоций, но позднее она поняла, что возлюбленный манипулировал ею, чтобы контролировать ее, пока она не начала "терять саму себя", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По рассказу девушки, насилие произошло в 2017 году. Она в слезах рассказала о том, что Хаммер в течение четырех часов удерживал ее в доме и жестоко насиловал. По ее рассказу, актер совершал и другие акты насилия, которые не были согласованы с ней, - в том числе избивал ее хлыстом по ногам и бил головой об стену.

"В течение четырех часов я пыталась сбежать. Я поняла, что он собирается меня убить. Затем он просто ушел, не заботясь о том, что со мной станет", - сообщила она.

По словам адвоката девушки, у нее есть доказательства факта преступления. В ближайшее время она собирается представить их в департамент полиции Лос-Анджелеса.

В свою очередь, адвокат Хаммера заявил, что личная переписка его подзащитного с Ангеловой "опровергает ее возмутительные обвинения". По его словам, в июле прошлого года девушка рассказывала актеру по переписке о том, "что она хочет, чтобы он с ней сделал". Как заявил юрист, актер "никогда не собирался смущать или разоблачать фетиши и извращенные сексуальные желания госпожи Ангеловой", но теперь у него "появилась возможность прояснить ситуацию".

Полиция Лос-Анджелеса уточнила, что начала расследование по данному делу еще в феврале.

Напомним, скандал вокруг Арми Хаммера вспыхнул в начале года, когда в соцсетях появились скриншоты его шокирующих переписок с девушками. В этих сообщениях артист признавался в склонностях к каннибализму и просил некоторых из собеседниц предоставить ему части их тела в пищу, а также обсуждал БДСМ-практики. С обвинениями выступила, в частности, бывшая девушка актера Пейдж Лоренц, которая заявила, что он делал "ужасные вещи".

Арми Хаммер - 34-летний американский актер, наиболее известен ролями в фильмах "Социальная сеть", "Агенты А.Н.К.Л.", "Белоснежка: месть гномов", "Назови меня своим именем".