Старший сын Питта и Джоли дал показания против отца в суде

Старший сын голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта, Мэддокс дал в суде показания против отца, передает Day.Az со ссылкой на Us Weekly.

Инсайдер заявил, что 19-летний юноша выступил на суде, касающемся опеки над несовершеннолетними детьми.

"Показания не лестны по отношению к Брэду. Он не пользуется фамилией Питт и подписывается на неофициальных документах как Джоли. Мэддокс хочет поменять фамилию на Джоли, но Анджелина против", - поделился источник.

Джоли начала развод в сентябре 2016 года. Когда пара рассталась, ФБР и представители опеки не нашли доказательств того, что Брэд Питт применял насилие по отношению к детям.

У Питта и Джоли шестеро детей: 19-летний Мэддокс, 17-летний Пакс, 16-летняя Захара, 14-летняя Шайло и 12-летние близнецы Нокс и Вивьен.