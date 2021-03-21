Мультфильм "Маша и Медведь" вошел в тройку любимых развлекательных брендов Европы и Африки

Российский мультсериал "Маша и Медведь" вошел в тройку самых любимых развлекательных детских брендов на территории Европы, Африки и Ближнего Востока по данным международного исследовательского агентства Kidz Global. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании Animaccord на площадке Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале, передает Day.Az.

"Маша и Медведь" вошли в топ-3 самых любимых развлекательных детских брендов на территории Европы, Ближнего Востока и Африки среди детей 0-6 лет", - уточнили в компании.

Исследование проводилось в ноябре 2020 года в формате онлайн-интервью.

Ранее сообщалось, что, согласно результатам исследования Kidz Global, проведенного весной 2020 года, мультфильм пошел в топ-5 самых любимых детских развлекательных брендов мира.

Мультсериал "Маша и Медведь" выходит с 2009 года, в июле 2020 года студия Animaccord запустила новый сезон проекта в формате анимации 4К. Сериал переведен на 42 языка, это единственный российский анимационный проект, который входит в топ-5 самых востребованных детских шоу в мире (Parrot Analytics, 2021), а также удостоен пяти бриллиантовых кнопок - наград YouTube.