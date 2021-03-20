Джонни Депп надеется выиграть суд из-за присвоения миллионов экс-женой

57-летний голливудский актер Джонни Депп надеется выиграть в суде из-за присвоенных его бывшей женой, 34-летней актрисой Эмбер Херд, денег на благотворительность, сообщают западные СМИ, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В ноябре прошлого года звезда "Пиратов Карибского моря" проиграл суд по делу о клевете против издания The Sun и был признан виновным в том, что якобы поднял руку на жену. Однако его адвокаты подали апелляцию, а сам актер считает, что близок к восстановлению справедливости. Предполагается, что помочь ему могут доказательства корысти со стороны экс-супруги.

По словам Деппа, актриса присвоила 7 миллионов долларов (более 518 миллионов рублей), полученных при разводе с ним в 2017 году. Эмбер заявляла, что хочет потратить эти деньги на благотворительность - перечислить их Американскому союзу защиты гражданских свобод, который занимается помощью женщинам, а также детскому госпиталю Лос-Анджелеса. На первом заседании суда по делу о клевете против издания The Sun актриса заявила, что уже сделала перевод. Однако адвокаты Деппа намерены доказать, что этого не было, а слова Херд является "рассчитанной и манипулятивной ложью".

Напомним, Эмбер Херд и Джонни Депп поженились в феврале 2015 года после трех лет отношений. По слухам, именно из-за молодой актрисы распался брак Деппа с гражданской женой Ванессой Паради, матерью его двоих детей. Сначала актер говорил в интервью, что влюблен, но затем произошел скандал. 23 мая 2016 года Эмбер подала на развод, через три дня после смерти матери Деппа, и обвинила его в домашнем насилии. Сам актер настаивает на том, что эти слова - клевета. Его бывшие возлюбленные, включая Паради, встали на его сторону.